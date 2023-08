OTSEBLOGI | Ukraina teatas edusammudest Bahmuti juures

„Bahmuti juures põhjatiival üritab vastane meie sõdureid välja lüüa, kuna meie sõdurid on seal hõivanud võtmetähtsusega kõrgendikud,“ ütles Maljar. „Vaenlane on seal lõksus, kuna nad ei pääse Bahmutist välja ja ei saa seal täiel määral rünnata, nii et nad üritavad rünnata põhjatiivalt. Vastasel ei ole see õnnestunud, aga lahingud on tulised.“ Ta lisas, et Bahmuti lõunatiival jätkub Ukraina vägede edasiliikumine ja viimase nädalaga on vabastatud kolm ruutkilomeetrit maad. „Kokku võib Bahmuti ümbruses rääkida 43 ruutkilomeetrist,“ lisas Maljar.

Ukraina poole teatel on viimastel päevadel toimunud edasiliikumine ka Zaporižžja oblasti Robotõne külas, mille hõivamine juuni ründeoperatsioonidega ei õnnestunud. Maljari sõnul jätkavad Vene väed ägedaid rünnakuid Kupjanski ja Kreminna ümbruses ning olukorda Kupjanskis nimetas ta väga raskeks.

TASS tsiteerib Ankaras asuvat allikat, kelle sõnul ei ole kuuldustele vaatama lähiajal oodata president Vladimir Putini ja Türgi president Recep Tayyip Erdoğani kohtumist. „Praegu saame öelda, et selline kohtumine Türgis on ebatõenäoline, Türgi pinnal see tõenäoliselt toimuma ei hakka,“ ütles TASS-i allikas.

Taani peaminister Mette Fredriksen ütles pühapäeval koos Volodõmõr Zelenskõiga antud pressikonverentsil, et riik annab Ukrainale 19 hävitajat F-16. Praegu tegeleb Taani umbes 70 Ukraina lennuväelase koolitamisega, lisas Fredriksen. Aasta lõpuks peaks Ukrainasse jõudma kuus lennukit, järgmisel aastal kaheksa ja 2025. aastal veel viis, täpsustas peaminister.

Pühapäeval ka Hollandis käinud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis sotsiaalmeedias mõista, et riik saab 42 hävitajat F-16. Hilisemates kommentaarides selgitati, et tegu ei pruugi siiski olla ainult Hollandi, vaid ka teiste riikide poolt antud lennukitega. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et tema valitsusel on kokku 42 lennukit ja sellest, mitu neist Ukrainale antakse, on veel vara rääkida. Rutte lisas, et lendurite koolitamine hakkab toimuma Taanis ja Rumeenias.