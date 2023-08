OTSEBLOGI | Taani: esimesed hävitajad jõuavad Ukrainasse aasta lõpuks

Pühapäeval Hollandis käinud Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi andis pühapäeval sotsiaalmeedias mõista, et riik saab 42 hävitajat F-16. Hilisemates kommentaarides selgitati, et tegu ei ole siiski ainult Hollandi, vaid ka teiste riikide poolt antud lennukitega. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et tema valitsusel on kokku 42 lennukit ja sellest, mitu neist Ukrainale antakse, on veel vara rääkida. Rutte lisas, et lendurite koolitamine hakkab toimuma Taanis ja Rumeenias.