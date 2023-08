VIDEO | Urmas Reinsalu: meil ei ole pikka plaani

Täna Kadrioru lossi roosiaias presidendi vastuvõtul osalenud Reinsalu ütles Delfile, et seadusi tehes on vaja aru saada, mis on meie kaugsiht, mille nimel kogu Eesti peab pingutama.

„President viitas, et meil ei ole pikka plaani, ja ma olen temaga absoluutselt nõus,“ märkis Reinsalu. „Meil on rägastik erinevaid Euroopa Liidu ja muid bürokraatlikke arengukavasid, aga meie pikaajaliste võimaluste kasutamiseks, mis puudutab näiteks majandusolukorda, on meil selleks sajandiks vaja Eesti rahvuslikku visiooni. Täna meil seda ei ole ja on väga erinevad lähtenurgad, mida pidada oluliseks.“