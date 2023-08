President Kersti Kaljulaid vastas, miks on Eesti naistel soovitust vähem lapsi

President Kersti Kaljulaid avaldas täna vastuvõtul Kadrioru lossi roosiaias lootust, et need probleemid, mis ilmnesid seoses ligipääsuga rahvastikuregistri andmetele (tulenevalt Pere Sihtkapitali vastuolulist uuringust), on võimalik lahendada.

„On ju mõnes mõttes isegi tore, et inimesed said aru, et neil on kontroll mingi osa oma andmete kasutamise üle, vähemalt reklaamiks. Kõik läksid ja otsisid, kuhu linnukest teha. Ma arvan, et väga suur hulk inimesi ei olnud seda kunagi enne vaadanud. Ja see on hõbedane äär sellel pilvel,“ ütles Kaljulaid Delfile.

Ta avaldas ka lootust, et see juhtum ei anna pikka tagasilööki teadusuuringutele sotsiaalvaldkonnas. „Need on kahtlemata vajalikud,“ rõhutas ta. „Kui küsida [ekspertidelt], siis nad ütlevad une pealt, miks Eesti naistel on vähem lapsi, kui nad tahaksid. See kõige suurema protsendiga vastus on alati: ei ole vastavat partnerit!“

