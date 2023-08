VIDEO | Peaminister Kallas: ilmselt tuleb see sügis raske

Täna Kadrioru lossi roosiaias presidendi vastuvõtul osalenud Kallas tõdes Delfile, et opositsiooniga saab küll kompromisse teha, kuid see on võrdlemisi keerukas.

„Kuulates seda, mida Martin Helme on öelnud, et EKRE teeb kõik selleks, et [koalitsioonil] oleks iga päev oksemaitse suus, siis ega see sügisele vastu minnes eriti positiivset tunnet ei tekita,“ nentis Kallas. „Me saame teha kompromisse, kui meil on ühine eesmärk. Aga kui üks eesmärk on lihtsalt riigikogu kummuli keerata ja teise oma riik paremasse korda saada, siis on seda seal väga raske leida.“