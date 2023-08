Zelenskõi ütles Hollandis, et Ukraina saab 42 moodsat hävitajat

Zelenskõi lisas sotsiaalmeedias, et kohtumisel lubas Rutte Ukrainale 42 hävitajat. „Ja see on alles algus,“ märkis Zelenskõi. Hollandi kaitseministeeriumi avaldatud info järgi on riigi relvajõudude valduses praegu 24 F-16 lennukit, mis plaanitakse järgmise aasta keskpaigaks välja vahetada. Samuti on Hollandil veel 18 sellist hävitajat, mis olid mõeldud müügiks.



Hilisemates kommentaarides selgitati, et tegu ei pruugi olla siiski ainult Hollandi, vaid ka teiste riikide poolt antud lennukitega. Hollandi peaminister Mark Rutte ütles, et tema valitsusel on kokku 42 lennukit ja sellest, mitu neist Ukrainale antakse, on veel vara rääkida. Rutte lisas, et lendurite koolitamine hakkab toimuma Taanis ja Rumeenias.