Zelenskõi teatel annab Holland Ukrainale kõik F-16 lennukid, mis riigil on

Reedel olid Holland ja Taani teatanud, et USA on neile andnud loa F-16 tarnimiseks. Taani kaitseminister Jakob Ellemann-Jensen ütles, et seal alustatakse pilootide väljaõpet augustis.

Zelenskõi lisas sotsiaalmeedias, et kohtumisel lubas Rutte Ukrainale 42 hävitajat. „Ja see on alles algus,“ märkis Zelenskõi. Hollandi kaitseministeeriumi avaldatud info järgi on riigi relvajõudude valduses praegu 24 F-16 lennukit, mis plaanitakse järgmise aasta keskpaigaks välja vahetada. Samuti on Hollandil veel 18 sellist hävitajat, mis olid mõeldud müügiks. Kui Zelenskõi kommentaar käis ainult Hollandist saadud lennukite kohta, tähendaks see, et Holland annab korraga ära kogu F-16 pargi. Taani valduses on umbes 30 sellist lennukit, mida plaanitakse samuti järgmiseks aastaks välja vahetada.