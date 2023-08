Wunderkindi tabas Untergang. Austria ekskantsler Sebastian Kurz sai kriminaalsüüdistuse

Ametisse saades maailma noorim valitsusjuht ja wunderkindiks ehk imelapseks ristitud Kurz lahkus poliitikast seoses kahtlustega, et ta kasutas maksumaksja raha poliitilise propaganda tegemiseks. Skandaal on löögiks ka konservatiivsele Rahvaparteile, mis on võimul püsinud alates 1987. aastast.

Kurz kinnitas, et ei ole ühtegi seadust rikkunud ning ootab, et kohus tõendab süüdistuste alusetust. Pärast poliitikast lahkumist töötab ta Saksa-USA miljardäri Peter Thieli investeerimisfirma Thiel Capitalis, kus tema ametinimetuseks on „globaalne strateeg.“ Varasemate skandaalidega seoses oodatakse tema suhtes ka järgmisi süüdistusi. Politico viitab siiski, et Austria prokuratuuri võime korruptsiooniasju edukalt lõpetada ei ole eriti kõrge, mida näitab ka Strache õigeksmõistmine.