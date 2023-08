Vanglate järelevalvekomisjoni esindaja Viktor Boborõkin teatas, et kuritegu pole alust kahtlustada.

Kindraliga enne surma rääkinud poja sõnul ütlesid arstid mehele, et tal on leukeemia. „See on ju vähk, kindlasti ei haigestuta sellesse kahe päevaga,“ imestas lahkunu poeg Aleksandr Lopõrev.