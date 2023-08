OTSEBLOGI | Ametlik: vähemalt kaks riiki annab Ukrainale kümneid moodsaid hävitajaid

Zelenskõi lisas sotsiaalmeedias, et kohtumisel lubas Rutte Ukrainale 42 hävitajat ehk kogu riigi valduses oleva F-16 pargi.

Reedel olid Holland ja Taani teatanud, et USA on neile andnud loa F-16 tarnimiseks. Taani kaitseminister Jakob Ellemann-Jensen ütles, et seal alustatakse pilootide väljaõpet augustis.