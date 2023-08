Parempoolsete Noorte esimeheks valiti Tartu Uue teatri näitleja Martin Kork

Parempoolsete Noorte esimehe kohale valiti Tartu Uue teatri näitleja Martin Kork. Noorte juhatusse valiti Rudolf Kasper Naruski, Sandra Sander, Mark Eerik Kuusk, Alexander Sommer, Karit Tuusula Mölder ja Hedi Teidearu.



Martin Korgi sõnul tuleb inimeste teadmisi majanduse toimimisest tõsta. „Küsimusi „kas raha trükkimine stabiliseerib majandust?“ või „kas miinimumpalga kehtestamine teeb vaeseid rikkamaks?“ võetakse, nagu oleks neil vastavalt maailmavaatele eri vastused, aga majandusteaduslik vastus mõlemale küsimusele on „ei“,“ sõnas ta.



Oma visiooni esimehena võtab Kork kokku järgnevalt: „Püüan teha nii, et Parempoolsed Noored oleks sidus, arendav ja elementaarsete majandusprintsiipide üldtuntuks tegemisele kaasa aitav kogukond. Koht neile, kes tahavad eraelu puudutavad küsimused kõrvale jätta, lõhestava konservatiivide ja liberaalide vastandamise lõpetada ning keskenduda kõige alusele ehk majandusele. Koht neile, kes soovivad taastada vaba turu kui minimaalselt vabadusi riivava, õiglase ja kõige suuremat küllust loova süsteemi maine.“



Parempoolsed Noored on erakonna Parempoolsed noorteühendus. Esimees ja juhatus valitakse üheks aastaks.