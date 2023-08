Lavrov: tuumarelva omamine on ainus võimalik vastus mõnedele välistele ohtudele

„Nii ei ole läbirääkimiste perspektiivi Venemaa ja lääne vahel praegu kahjuks ette näha. Lisaks sellele tõukavad lääne sponsorid Kiievi režiimi pidevalt panuseid tõstma. Ja läänlaste silmakirjalikke üleskutseid läbirääkimistele hindame me taktikaliseks võtteks, et võita järjekordselt aega, anda ärakurnatud Ukraina vägedele hingetõmbeaega ja võimalus ümber grupeeruda, pumbata nad taas relvi ja laskemoona täis. Aga see on sõja, mitte rahumeelse reguleerimise tee. Meile on see absoluutselt selge,“ lausus Lavrov.