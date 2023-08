FOTOD | Mondo avas Ukrainas sisepõgenike majutuskeskuse

„Ukrainas on suur hulk sisepõgenikke, kellel pole täna turvalist elupaika ja kuigi hetkel on suvi, siis talv on lähenemas. Majutuskeskus on ülioluline, et inimesed ei jääks külma kätte ning neil oleks soe ja turvaline koht, kus edasisi samme planeerida,“ sõnas Mondo Ukraina humanitaarabi juht Erika Tšerkašina. Global Shelter Cluster andmetel vajas Ukrainas aasta alguses hädasti majutust 207 708 sisepõgenikku, ent tänaseks on kohti suudetud luua vaid 38%.

Uus keskus asub Hmelnõtskõi oblastis Solobkivtsi külas endises polikliinikus 237 ruutmeetril ning majutab kuni 35 sisepõgenikku. Hoones on lisaks kümnele magamistoale köök, pesuruum ja vannitoad. Tänaseks täielikult renoveeritud hoone andis majutuskeskusena kasutuseks Solobkivtsi külanõukogu, kelle poolt oli ka soov ja vajadus taolise keskuse loomiseks.

Ruumid seati sisse Mondo ja kohaliku partneri heategevusfond „Angels of Salvation“ koostöös Eesti inimeste annetuste toel. Ruumide eest hakkab edaspidi hoolitsema Luhanski oblastis asuva Hirske linnavalitsus. Hirske linn on täna okupeeritud.

„Eesti inimesed on toetanud Ukrainat sõja algusest peale, kui Mondo 2014. aastal Luhanski oblastis tööd alustas. Meil on sellest piirkonnast väga palju sooje mälestusi ja on omamoodi eriline sealseid inimesi taas keerulistes oludes toetada,“ ütles Mondo Ukraina kontori juht Mariia Guliaieva.

Mondo alustas Ukraina toetamist Ida-Ukrainas ning laiendas oma tegevusi pärast täiemahulise sõja algust üle Ukraina. Mondo keskendub täna Ukrainas kvaliteetse hariduse kättesaadavuse tagamisele, vaimse tervise toele ning ülesehitamisele.

2023. aastal on Mondo õpetajakoolitustel Ukrainas osalenud üle 4000 õpetaja ja koolipsühholoogi, kes on saanud teadmisi peamiselt digipädevuse ja vaimse tervise teemadel. Mondo ja partnerite korraldatud suvelaagritest on osa saanud enam kui 4000 last. Lisaks on Mondo rahastanud 2200 vaimse tervise konsultatsiooni ning pakub koostöös Spokiy platvormiga tasuta vaimse tervise konsultatsioone Ukrainas.