OTSEBLOGI ja VIDEO | Venemaa andis löögi Tšernihivi teatrile. Hukkunuid on leitud seitse

„Tšernihiv. Laupäevane pidulik hommik. Inimesed tulid kirikust pühitsetud õunte korvidega... Kella 13.00 seisuga on teada, et 42 inimest sai kannatada, sest Venemaa andis löögi Tšernihivi draamateatrile,“ teatas Klõmenko, lisades, et nende hulgast viis inimest hukkus.