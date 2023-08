„PÄEVAKORD“ | Vene kodanikelt valimisõigus ära võtta? Mõelgem korra, kas tõesti sellist demokraatiat tahame

Sel nädalal selgus, et on valminud eelnõu, millega plaanitakse võtta kohalike omavalitsuse valimistel Venemaa ja Valgevene kodanikelt hääletusõigus. Otsus tähendaks umbes 67 000 inimeselt hääletusõiguse võtmist. Valimisõigust puudutava muutmine peaks reeglina tähendama, et tegu on põhiseaduse muutmisega.