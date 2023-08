VIDEO | President Karis oma kantselei skandaalist: Eestis on inimestel mõistmisega probleeme

Alar Karis rääkis Delfile, et tema esmane reaktsioon Toomas Sildamiga seotud juhtumile oli negatiivne ja üllatav. Ta nentis, et see teema on „üleval olnud“ pikka aega ja pole kuhugi edasi liikunud. „Räägivad kaks inimest, kes kuskil vestlesid, ja kuna kolmandat juures ei olnud, siis on väga raske seda kommenteerida,“ sõnas Karis.