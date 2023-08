ASUS avalikustas eksklusiivse sülearvutikomplekti, mis on valminud koostöös tuntud tänavariiete brändiga

Eksklusiivsed tarvikud

Et pakkuda tõelist vau-efekti, on tootja lisanud Vivobook S 15 OLED BAPE ® Editionile ainulaadse tarvikukomplekti, mis on kujundatud sinise camo-mustriga Cool Silveri mudeli jaoks ja rohelise camo-mustriga Midnight Blacki mudeli jaoks. See camo-disain – mis on spetsiaalselt loodud selle koostöö jaoks – kehastab ajatut esteetikat ja mängulist võlu. Selle keskmes on klassikaline BAPE® ABC camo-muster, mis on tuntud oma atraktiivsuse poolest. BAPE® on lisanud ka armastatud BABY MILO® Friendsi tegelaskujud, mis pakuvad rõõmu ja mängulisust. Mustrisse on sujuvalt integreeritud ka ASUS Vivobooki nimi, mis näitab mõlema kaubamärgi identiteedi harmoonilist segunemist. Kirsiks tordil on kaasas ka ikooniline BEEBI MILO®, kes hoiab käes Vivobooki, mis on viide tootele endale.