Lukašenka: kui Poola, Leedu või Läti poolt tuleb agressioon, vastame hetkeliselt kõigega, mis meil on

„Oht võib olla üks – agressioon meie riigi vastu. Kui Poola, Leedu, Läti poolt algab agressioon meie riigi vastu, vastame me hetkeliselt kõige sellega, mis meil on. Saad aru, et üht-teist meil on. Ja löök tuleb vastuvõetamatu,“ ähvardas Lukašenka. „Me ei võistle nendega. Poola, Leedu, Läti – nende taga seisab NATO. Me saame loomulikult aru: jõud ei ole võrreldavad. Aga me anname neile vastuvõetamatu löögi ja nad saavad vastuvõetamatut kahju. Vaat millel põhineb meie julgeolekukontseptsioon.“