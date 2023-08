Ukraina Dnipropetrovski oblasti sõjaväekomissari juurest leiti ebaseadusliku rikastumise märke üle 200 000 euro võrra

NAZK teatas, et Pikalo eluviiside seire tulemusena selgitati välja tema ebaseaduslik rikastumine ligi 8,5 miljoni grivna (praeguse kursiga umbes 211 000 euro) võrra.

Teatatakse, et 2020. aastal deklareeris Pikalo, et temal ega tema lähedastel ei ole mingit rahalist vara. Seire tuvastas aga, et tema isa soetas viimase nelja aastaga vallas- ja kinnisvara 7 889 650 grivna (196 000 euro) eest.