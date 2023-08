24. augusti toetuskontserdil Tallinnas kogutakse raha Ukraina koolidele pommivarjendite ehitamiseks

Kontserdi ühe korraldaja, Ukraina juurtega Eestis elava muusiku Ruslan Trochynskyi sõnul on ettevõtmine ellu kutsutud eelkõige selleks, et avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ja tähistada üheskoos sõjas oleva Ukraina taasiseseisvumise päeva.