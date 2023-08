Põlluaas kirjutas müügikuulutuse juurde, et auto on väga heas seisukorras ja väga väikese läbisõiduga. Ta sõnas, et peale kõige saab autot ostes praegu mitu tuhat eurot kokku hoida, sest kardetavasti hakkab järgmisest aastast kehtima automaks. „Igatahes – soovitan soojalt!“

Kommentaarides uuriti Põlluaasalt, kas auto eest on maksumaksja juba varem kuluhüvitiste kaudu maksnud, mille peale vastas poliitik, et EKRE otsustas toona, et autode eest kuluhüvitisi ei võeta, ja see on ostetud tema enda raha eest.