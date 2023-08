VIDEO | Kaja Kallase väitel eraldati Pere Sihtkapitalile aastaid tagasi 30 miljonit eurot

Pere Sihtkapital tuli jutuks kontekstis, kus opositsionäärid on asunud Reformierakonda süüdistama erinevate skandaalide fabritseerimises – seda nende hinnangul eesmärgiga viia tähelepanu endale valulikelt teemadelt eemale. Paljude teiste seas on seda joont hoidnud näiteks nii Keskerakonna juht Jüri Ratas kui ka Isamaa parlamendisaadik Riina Solman.

„Opositsiooni roll on kogu aeg valitsust kritiseerida. See ei tähenda, et kuidagi tõele vastab,“ ütles ta Delfile. „Küsiksin opositsiooni esindajatelt vastu: nende töö tulemusena oleme jõudnud sellisesse kohta. Kui Pere Sihtkapitalile antakse 30 miljonit... Me praegu otsime neid kokkuhoiukohti igal pool. 30 miljonit vist 2018. aastal... See 30 miljonit on väga-väga suur raha. Miks siis jagati seda raha nii heldekäeliselt?“