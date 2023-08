Läänemets ütles, et Solman saatis kirju ja helistas ametnikele sooviga, et need teeksid Pere Sihtkapitaliga koostööd, kuigi viimased olid seadusest tulenevalt korduvalt keeldunud sellele andmeid väljastamast. „Mina isiklikult pean sellist käitumist ja sekkumist väga ebasobivaks,“ ütles Läänemets.

Ta lisas, et ministri tööeetika ei luba sellist käitumist ning see näitab väga selgelt, millised olid Isamaa soovid. „Need liinid tunduvad mulle ühesed,“ märkis siseminister. „Kui üks minister peab vajalikuks ametnikega ühendust võtta ja selgitada, et nad peavad väljastama andmeid, mida nad seaduse järgi väljastada ei tohi... See on probleem.“