Ukraina välisminister: NATO peasekretäri seisukoht on väga selge: mingit kauplemist territooriumidega ei saa olla

„NATO peasekretär ja tema aparaadi juht on kaks erinevat inimest... President [Volodõmõr Zelenskõi] on peasekretär Stoltenbergiga korduvalt suhelnud ja minul on temaga väga tihedad suhted. Kinnitan teile, et peasekretäri seisukoht on absoluutselt selge ja just selline nagu ka Ukrainal: mingit kauplemist territooriumidega ei saa olla,“ ütles Kuleba täna televisioonis, vahendab UNIAN.

„Panen i-le punkti. Kas kõik maailmas tahavad tugevat võidukat Ukrainat? Selge, et ei. Kas teiste riikide valitsused kallutavad Ukrainat, kas annavad mõista, et on vaja midagi ära anda? Absoluutselt ei, seda ei ole. Kas on erinevate ekspertide hääli, äraostetute, siiraste, kasulike idiootide? On väga erinevaid... On. Aga ma näen väga selgelt tendentsi, et iga Ukraina võidu peale diplomaatilisel areenil või rindel jäävad need hääled kohe vaiksemaks,“ lausus Kuleba.