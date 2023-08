Valitsus toetas Eesti ühinemist G7 ühisavaldusega Ukraina toetuseks

G7 riigid ehk Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Itaalia, Jaapan, Kanada, Prantsusmaa ja Saksamaa teatasid vahetult pärast NATO tippkohtumist Vilniuses, et alustavad mehhanismi loomist Ukrainale pikaajalise toetuse andmiseks. G7 deklaratsiooni eesmärk on tagada Ukrainale kahepoolsete kokkulepete kaudu kestev poliitiline, sõjaline, rahaline ja majanduslik abi ning aidata kaasa Venemaa vastutusele võtmisele ja agressioonist põhjustatud kahjude hüvitamisele.

Balti peaministrite ühisavaldus

Balti peaministrid rõhutavad, et ainult NATO liikmelisus annab Ukrainale julgeolekugarantiid, tagab piisava heidutuse Venemaa tulevase agressiooni ära hoidmiseks ja tugevdab kogu euroatlantilise ruumi julgeolekut ja stabiilsust. „NATO Vilniuse tippkohtumisel leppisid liitlased kokku, et Ukraina tulevik on NATOs. Toetame vankumatult Ukraina püüdlusi ühineda alliansiga võimalikult kiiresti. Ukraina on tõestanud oma valmisolekut edendada meie ühiseid demokraatia, isikuvabaduse ja õigusriigi põhimõtteid ning aitama kaasa Põhja-Atlandi piirkonna julgeoleku tagamisele,“ toonitavad peaministrid.