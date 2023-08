Tallinna linnavolikogu uueks esimeheks saab ilmselt Maris Sild

Sotsiaaldemokraadid teatasid täna hommikul Silla kandidatuuri ülesseadmisest. Tallinna linnavolikogu senine esimees Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas eile ametikohalt lahkumisest. Ta ütles, et keskendub edaspidi tööle riigikogus sotsiaaldemokraatliku erakonna fraktsiooni juhina.

Maris Sild esitatakse volikogu esimehe kandidaadiks Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Tallinna piirkonna juhatuse otsusega. Piirkonna esimehe Raimond Kaljulaidi sõnul on Maris Sild volikogu esimehe ametipostile tugev kandidaat.

36-aastane Sild on Tallinna linnavolikogu liige ja rahanduskomisjoni esimees, Sotsiaaldemokraatliku erakonna Tallinna piirkonna aseesimees. Varem on ta juhtinud Kristiine linnaosakogu, olnud Kristiine linnaosa halduskogu aseesimees, Sotsiaaldemokraatliku erakonna juhatuse liige.

Sotsiaaldemokraadid on Keskerakonnaga koalitsioonis, mistõttu on ebatõenäoline, et Silla kandidaatuur toetust ei leia.