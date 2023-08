VILJA KÜSIB | Lea Danilson-Järg: missugused on uuringuskandaali pikemaajalised tagajärjed?

Reedel sai teatavaks, et Isamaa tiiva all sündinud Pere Sihtkapital on Tartu ülikooli abiga rahvastikuregistrist kätte saanud tuhandete naiste andmed, et uurida lastetuse põhjusi. Puhkes tohutu torm, sest valesti läks mitu asja. Tänaseks on asjad sealmaal, et sihtkapital on andmed hävitanud.