OTSEBLOGI | Ukraina ei saa hävitajaid F-16 enne kevadet

„„Juba on selge, et me ei saa Ukrainat hävitajatega F-16 sügisel ja sellel talvel kaitsta,“ ütles Ihnat televisioonis.

Samal ajal tuletas Ihnat meelde, et Ukraina personali väljaõppe küsimus on praktikas edasi liikunud. Jutt käib nii pilootide kui inseneride õpetamisest F-16 kasutama ja hooldama.

„Me oleme aru saanud, et meie lendurid hakkavad lähiajal juba õppima riikides, mis on lennukikoalitsiooni liikmed. Aga samal ajal peab toimuma meie õhutõrje tugevdamine ja see toimub. Hiljuti teatati veel kahest Patrioti stardiseadeldisest, mille me saime,“ ütles Ihnat.

Ihnati sõnul kasutab Venemaa üha rohkem droone, millega seoses tuleb ka Ukrainal suurendada löögidroonide hulka.

„Meil tuleb teha üht: rääkida nendes rahvusvahelistes formaatides, milles me osaleme, partneritele tungivast vajadusest kaitse järele. Ja me näeme, et tiibrakettide Ukrainale andmise küsimus saab juba laialdase nõusoleku. Need on raketid Taurus ning samuti ballistised ATACMS-id,“ ütles Ihnat.