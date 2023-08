Hawaii maastikupõlengutes on hukkunud 101 inimest

Teisipäeval saabus Hawaiile mobiilne surnukuuriüksus, et aidata ametnikel hukkunud inimeste jäänuseid otsida ning tuvastada.

Maui võimud teatasid teisipäevases avalduses, et laibakoeri kasutavad meeskonnad on läbi otsinud umbes 32% alast. Kuberner palus kannatust, kuna ametivõimud olid ülekoormatud palvetega põlenguala külastada.

Teisipäeval tuvastati kolm surnukeha, kuid Green hoiatas, et hukkunuid leitakse arvatavasti veel. Hukkunute hulgas on olnud ka lapsi.

Lisaks on otsingutel raskendavaks asjaoluks nädalavahetuseks ennustatavad vihm ning tugev tuul.

Nädal aega pärast tulekahjude puhkemist on riigis siiani katkendlik vool. Inimesed liiguvad tihti helistamiseks mööda merekallast, kus on parem levi. Ranniku lähedal lendab madalalt lennuk, kus valjuhääldist antakse teavet vee ning muude vajalike tarvikute kohta.

Möödunud nädalal sajanditevanusesse Lahainasse levinud tulekahju hävitas 13 000 elanikuga linnas peaaegu kõik hooned. Maakonna andmetel on tulekahju 85% ulatuses kontrolli alla saadud. Teine, Upcountry nime all tuntud tulekahju on saadud kontrolli alla 60% ulatuses.

Nädal pärast seda, kui ajaloolises Lahainas puhkes tulekahju, hakkasid paljud ellujäänud kolima sadadesse hotellitubadesse, mis olid eraldatud kohalikele elanikele, samal ajal kui annetati toitu, jääd, vett ja muud hädavajalikku.

Punase Risti teatel oli esmaspäevase seisuga viies varjupaigas 575 evakueeritut. Greeni sõnul vajavad inimesed eluaset vähemalt 36 nädalaks. Tema sõnul on saadaval umbes 450 hotellituba ning 1000 Airbnb-d, mida rentida.

Ka piirkondades, kus tuli on kontrolli alla saadud, pole võimalik veel elada. Võimud on hoiatanud, et leekide mürgised kõrvalsaadused on siiani alles, sealhulgas joogivees.

President Joe Biden ütles teisipäeval, et tema ja esimene leedi Jill Biden külastavad Hawaiid „niipea kui võimalik“, kuid ta ei taha, et tema kohalolek katkestaks taastumis- ja puhastustöid.