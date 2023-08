VIDEO | USA bänd The Killers vabandab, et tõi kontserdil Gruusias lavale venelase

Rahva seas tõi avaldus kaasa pahameele, kuna Gruusia on endine Nõukogude Liidu riik, kuhu Venemaa 2008. aastal uuesti sisse tungis.

Teisipäeva õhtul Gruusias Batumis peetud kontserdil kutsus bänd endaga loo „For Reasons Unknown“ jaoks mehe publikust trumme mängima.

„Me ei tea selle maa etiketti, kuid see tüüp on venelane,“ ütles bändi pealaulja Brandon Flowers rahvahulgale, kellest osa vastas negatiivset, osa positiivset tooni hüüetega. „Kas on teile okei, et siia tuleb venelane?“ küsis mees.

Pärast laulu esitamist andis publik negatiivset tagasisidet, mistõttu otsustas Flowers teemaga jätkata.

„Kas te ei tunne ära, kas keegi on teie vend? Kas ta pole teie vend?“ ta küsis. „Me kõik eraldume oma riikide piiridel? ... Kas ma pole teie vend, olles pärit Ameerikast?“ lisas Flowers.

Flowers jätkas, kutsudes publikut üles rõõmustama, „et oleme siin koos“.

„Ma ei taha, et see koledaks muutuks,“ ütles ta. „Ja ma näen teid kui oma vendi ja õdesid.“

Väidetavalt lahkusid paljud inimesed protestiks staadionilt. Kontserdiandmebaasi Setlist.fm andmetel mängis bänd enda kontserti siiski lõpuni.

Alates 2008. aasta sissetungist okupeerib Venemaa jätkuvalt 20% Gruusia territooriumist.

Ukraina sõja algusest saati on tulnud Gruusiasse suur hulk venelasi. Mõned venelased on tundnud riigis negatiivset suhtumist, mille hulka on kuulunud Venemaa ristluslaevadelt saabujate jälitamine, vahendab The Guardian.

„Head Gruusia inimesed, meie eesmärk ei olnud kunagi kedagi solvata!“ kirjutas bänd hiljem avalduses. „Meil on pikaajaline traditsioon kutsuda inimesi trumme mängima ja lavalt tundus, et rahvahulga esmane vastukaja viitas sellele, et tänaõhtuse publiku osalusliikmega on neil kõik korras.“

Bänd ütles, et Flowersi laval avaldatud kommentaarid „pidid vihjama, et kogu The Killersi publik ja fännid on „vennad ja õed“", kuid nad mõistsid, et seda tähendust „võib valesti tõlgendada“.

„Seisame teiega ja loodame varsti tagasi tulla,“ ütlesid nad.