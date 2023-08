Ossinovski lahkub Tallinna volikogu esimehe kohalt

„Hiljutiste riigikogu valimiste järel valis sotsiaaldemokraatide fraktsioon mind Toompeal fraktsioonijuhiks, mis on kujunenud sisepoliitilises olukorras mitte ainult suur au, vaid ka tõsine vastutus. Uue valitsuse tööplaan on väga ambitsioonikas pea kõigis valdkondades, olgu selleks keskkond, regionaalpoliitika, inimõigused või haridus. Valitsuserakonna fraktsioonilt eeldab see põhjalikku süvenemist, et tagada kiires menetlustempos õigusloome kõrge kvaliteet,“ rääkis ta ja lisas, et jõudis otsusele anda edasi Tallinna linnavolikogu juhtohjad, et keskenduda tööle riigikogus ning jätkata Tallinna juhtimise juures teises rollis.

„Kolleeg küsis täna naljaga, mis tunne on loobuda ametiketist ja isiklikust lipust. Vastus on lihtne: süda on rahul. Kui sotsiaaldemokraatide osalusel sündis üle pikkade aastate pealinnas koalitsioonivalitsus, ennustati meile, et mõne kuuga saab see koostöö otsa ning niikuinii me midagi muuta ei suuda. Mõlemad ennustused on osutunud vääraks,“ kirjutas ta oma postituses.