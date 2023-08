Saksamaa valitsus kiitis heaks seaduseelnõu kanepi osaliseks legaliseerimiseks

See on üks liberaalsemaid kanepiseadusi Euroopas, mis võib anda sarnasele ülemaailmsele trendile veelgi hoogu.

Seadus, mille parlament peab veel vastu võtma, lubaks täiskasvanutel omada kuni 25 grammi uimastit, kasvatada maksimaalselt kolme taime või hankida uimastit spetsiaalsetes „kanepiklubides“.

Saksamaa kantsler Olaf Scholzi vasaktsentristlik valitsus loodab, et seadus piirab musta turgu, kaitseb tarbijaid saastunud marihuaana eest ja vähendab uimastitega seotud kuritegevust.

Terviseminister Karl Lauterbach ütles, et kava võti on kaotada kanepiga kaasas käiv tabu. Seeläbi on võimalik teadvustada rohkem riske, mis peaks lõpuks tarbimist piirama.

„Praeguse korra juures ei saa me lapsi ja noori tõsiselt kaitsta, teema on muudetud tabuks,“ ütles Lauterbach Berliinis seadust tutvustaval pressikonverentsil.

„Meil on kasvav, probleemne tarbimine, me ei saanud lubada, et see nii jätkub,“ ütles ta. „Seega on see oluline pöördepunkt meie uimastipoliitikas,“ lisas Lauterbach.

Vastuseis on aga tugev. Konservatiivsed poliitikakujundajad hoiatavad eelkõige, et seadus soodustab kanepi kasutamist ja tekitab võimudele veelgi rohkem tööd.

„See seadus on seotud kontrolli täieliku kaotamisega,“ ütles Saksimaa konservatiivne siseminister Armin Schuster meediagrupile RND.

Isegi Scholzi enda sotsiaaldemokraatide seadusandjad on väljendanud skeptilisust. Hamburgi siseminister Andy Grote ütles ringhäälingule NDR, et teiste riikide kogemused näitavad, et legaliseerimisega tarbimine lihtsalt kasvaks.

ÜRO narkojärelevalveameti kohaselt on märtsis valitsuse poolt tehtud sammud meelelahutusliku kanepi legaliseerimiseks toonud kaasa suurenenud tarbimise ning kanepiga seotud terviseprobleemid.

Lauterbachi sõnul on Saksamaa teiste riikide vigadest siiski õppinud.

Scholzi valitsus muutis pärast Brüsseliga konsulteerimist oma esialgseid plaane, mille järgi pidi toimuma kanepi laialdane müük litsentseeritud poodides.