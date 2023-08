VIDEO | Igor Taro Pere Sihtkapitalist: rahvastikuregistris oma andmete kinnikeeramine ei ole mõistlik

Igor Taro sõnul ei arutatud täna ühegi uuringu sisu ega uurimisteema vajalikkust, keskenduti laiemalt andmekaitsele. „Me liigume järjest rohkem sellise andmeühiskonna poole, kus me eeldame, et kõik otsused, poliitikad, mida tehkase, oleksid võimalikult andmetepõhised. See tähendab, et neid andmeid oleks võimalik nii jagada, et inimestel oleks ka selline kindlustunne, et nende privaatsus on tagatud ka siis, kui riigil on nende kohta palju andmeid,“ sõnas ta.