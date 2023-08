Nigeri riigipöörde toetajad nõuavad piirkondliku sõjalise ohu tõttu massimobilisatsiooni

Nigeri hunta toetajad nõuavad kodanike massilist mobiliseerimist, kuna kardavad Lääne-Aafrika piirkondliku bloki (ECOWAS) sõjategevust. ECOWAS nõuab riigi kukutatud presidendi Mohamed Bazoumi võimu taastamist.

Kuigi hunta on viidanud, et on valmis läbirääkimisteks, paistavad piirkondlikud suhted pingenevat. Sel nädalal peaks toimuma ECOWAS-i liikmesriikide kaitsejuhtide kohtumine.

Pärast ECOWAS-i riigipöörde vastase ultimaatumi aegumist aktiveeris organisatsioon Nigeri demokraatia taastamiseks sõjalised valmisolekujõud, kuid pole neid veel kasutusele võtnud.

Niger on otsinud pärast riigipööret piirkondliku toetust. Teisipäeval külastas hunta poolt ametisse nimetatud Nigeri peaminister Ali Mahaman Lamine Zeine naaberriiki Tšaadi ja kohtus selle presidendi Mahamat Idriss Débyga, et toetust saada.

Massimobilisatsiooni kutsus üles üks kodanikuühiskonna rühmitustest Niameys.

Uus rühmitus, Nigeri kaitse vabatahtlikud, otsib kümneid tuhandeid vabatahtlikke üle kogu riigi, kes liituksid riigi relvajõududega. „See on võimalik. Peame olema alati valmis, kui see juhtub,“ ütles grupi üks asutajaid Amsarou Bako Associated Pressile.

Rühma sõnul algab laupäeval n-ö värbamisüritus Niameys ja teistes linnades, kuhu võivad siseneda piirkonnas olevate teiste riikide väed. Näiteks toimub värbamine Nigeeria ning Benini piiri lähedal, kuna kaks riiki on teada andnud, et osaleksid sõjalises sekkumises.

Igaüks, kes on vähemalt 18-aastane, võib väkke registreeruda ja nimekiri antakse huntale, et ta saaks vajadusel inimesi appi kutsuda, selgitas Bako. Tema sõnul ei ole hunta küll värbamisega seotud, kuid on algatusest teadlik.

On ebaselge, kui tõsine mobilisatsioonikutse on või mida sellega kavatsetakse peale riigipöörde toetamise saavutada.

Lisaks teatas kolmapäeval Nigeri kaitseministeerium, et Burkina Faso piiri lähedal tapeti varitsuse ajal 17 Nigeri sõdurit. Ministeerium lisas, et 100 ründajat, keda nimetati terroristideks, sai surma.