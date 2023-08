VIDEO | SBU andis CNN-ile salvestuse ujuvdrooni rünnakust Krimmi silla vastu

Tegemist on esimese korraga, kui SBU on selle operatsiooni eest avalikult vastutuse võtnud.

17. juuli rünnak tekitas sillale kahjustusi ja tappis Venemaa andmetel kaks tsiviilisikut. See oli teine rünnak Krimmi silla vastu ja näitas, kui raske on seda kaitsta.

SBU juht Vassõl Maljuk ütles CNN-ile, et kasutatud droon „Merebeebi“ on kuid kestnud arendamise tulemus.

„Pealveedroonid on Ukraina julgeolekuteenistuse unikaalne leiutis,“ ütles Maljuk. „Osalenud ei ole ühtki eraettevõtet. Neid droone kasutades oleme me viimasel ajal andnud edukalt löögi Krimmi sillale, suurele dessantlaevale Olenegorski Gornjak ja tankerile Sig.“

SBU andis CNN-ile video juulikuisest rünnakust, milles on näha drooni kaamera pilti enne seda, kui Merebeebi rammis üht Krimmi silla tugisammast 850 kilo lõhkeainega. CNN on saanud allikatelt ka kaks valvekaameravideot sillalt.

„Me töötame hulga uute huvitavate operatsioonide kallal muu hulgas Musta mere vetel. Ma luban teile, et see on põnev, eriti meie vaenlastele,“ ütles Maljuk.