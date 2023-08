„Ma arvan, et lahendus võib olla, et Ukraina loovutab territooriume ja saab vastutasuks NATO liikmesuse,“ ütles Jenssen eile ennelõunal Arendali paneeldebati käigus.

Jenssen on Stoltenbergi kantseleiülem NATO peakorteris Brüsselis. Stoltenberg ise ei ole soovinud võimalikke lahendusi sõjale Ukrainas arutada. Ta on öelnud, et nii aeg kui ka tingimused igasugusteks läbirääkimisteks Venemaaga sõja lõpetamiseks peavad olema Ukraina otsustada.