Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus on kerges languses

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 25,8%, konservatiivset rahvaerakonda ( EKRE ) 22,6% ja Keskerakonda 18,2% valimisõiguslikest kodanikest. Järgnevad sotsid (10,5%), Isamaa (9,8%) ning Eesti 200 (8,4%).

Võrreldes kolme nädala taguse madalpunktiga on Eesti 200 toetus praegu 1,4% kõrgem. EKRE toetus on viimase nelja nädala jooksul püsinud 22-23% vahel. Keskerakonna toetus on viimased kolm nädalat püsinud 18% juures.