Jaapanit laastas järjekordne taifuun, mitusada tuhat inimest sai evakuatsioonihoiatuse

Taifuun jõudis maale Wakayama prefektuuris umbes kell 5 hommikul. Tuule kiirus ulatus 160 kilomeetrini tunnis, mis tähendab, et taifuuni võimsus vastab 2. kategooria orkaanile.

Politseinike ja päästjate sõnul on viga saanud vähemalt 26 inimest, kümned tuhanded kodud on jäänud elektrita. Jaapani lennujaamades on lennud tühistatud, vahendab CNN.