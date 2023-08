Tallinna ülikooli teade

Tallinna Ülikooli rektoraat

Oleme seisukohal, et eetikakomitee loata ning Tartu Ülikooli nimel õigusvastaselt sõlmitud lepingu alusel andmete pärimine rahvastikuregistrist on teaduseetika printsiipide jäme rikkumine ning ei ole kooskõlas Eesti hea teadustava kokkuleppega.

Meile teadaolevalt ei olnud Pere Sihtkapitali SA nõukogu liikmed teadlikud Raul Eametsa tegevusest ning said info ilma eetikakomitee heakskiitva otsuse ja loata uuringu algatamisest tagantjärgi. Nõukogu ei teinud ega kinnitanud küsimustiku laialisaatmise otsust. Antud otsusega mitte seotud nõukogu liikmed sh Tallinna Ülikooli professor Allan Puur on seisukohal, et sellega rikuti head teadustava.

Pere Sihtkapital SA-s toimunud rikkumine ei vabasta aga nõukogu liikmeid vastutusest ja neil tuleb leida lahendus, mis minimiseeriks edasised riskid ning tagaks juba kogutud andmete käitlemise seadusi ja eetikanorme järgides. Nõukogu eetikanormide vastuolus olevate otsustega mitteseotud liikmete kohene tagasiastumine ei võimaldaks neil liikmetel eelnimetatud vastutust kanda ning läbimõtlematu tegutsemine võib kaasa tuua täiendava riski.

Professor Allan Puur ei osalenud Pere Sihtkapital SA nõukogus Tallinna Ülikooli esindajana (ülikooli sihtasutusega mingit lepingut ei ole ning ülikool pole oma esindajat nõukogusse nimetanud). Samas oleme seisukohal, et teadlased esindavad alati ka oma ülikooli ning seetõttu ei saa ülikool võimalikke teaduseetika rikkumisi sellistes olukordades tähelepanuta jätta

Teadaolevalt loodi Pere Sihtkapital SA tol hetkel valitsuses oleva erakonna ministri eestvedamisel ning on rahastatud muu hulgas ka riigieelarvest. Me peame loomulikuks ja väga oluliseks, et ülikoolide teadlased aitavad riigile olulisi uuringuid läbi viia.