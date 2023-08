Presidendi kantselei: president Karisel ei ole põhjust Sildami sõnades kahelda

Võrklaev rääkis eelmisel nädalal Eesti Päevalehele, et Toomas Sildam on valetanud. „See on üks ühele tuvastatav, kui ta ütles Delfile laupäeval, et tema ei tea, kellest jutt käib. Kui Peep Jahilo sõnad teisipäeval komisjonis vastavad tõele, et pärast 21. juuni kõnet suhtles ta Sildamiga, et rahandusminister on sellise murega pöördunud, siis Sildam teadis, kellest jutt käib. Sest mina selle nime ütlesin. Teine jutt, et Võrklaev võinuks nime välja öelda. Kui see vestlus Jahilo ja Sildami vahel on toimunud, siis Võrklaev on selle välja öelnud. Järelikult peab keegi neist valetama,“ märkis Võrklaev.