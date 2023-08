Politsei- ja piirivalveamet allkirjastas koostööleppe ÜRO pagulaste ülemvoliniku kohaliku esindusega

Eile kohtus PPA peadirektor Egert Belitšev Eestis visiidil oleva ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti Põhja- ja Baltimaade esinduse (UNHCR) uue juhi Annika Sandlundiga, et rääkida kriisist, mille on endaga kaasa toonud Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu. Samuti allkirjastati koostööleping, mille eesmärk on tagada, et Eestisse saabuvate põgenike kohtlemine on kooskõlas kõigi kehtivate õigustega.