Tartu ülikooli sotsiaalvaldkonna nõukogu otsustab neljapäeval, kas umbusaldada Raul Eametsa

Kui umbusaldusavaldus saab piisavalt toetust, lõpevad Raul Eametsa volitused dekaanina päevapealt. Töösuhe professorina lõpeb 12. novembril ehk kolm kuud pärast töölepingu lõpetamist. See aeg on vajalik selleks, et ülikool jõuaks vajalikud tööd ümber korraldada, selgitas ülikooli turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Viivika Eljand-Kärp.