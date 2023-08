Suurbritannias vahistati Venemaa heaks spioneerimises süüdistatavana kolm bulgaarlast

Kolm süüdistatavat on 45-aastane Orlin Rusev, 41-aastane Bizer Džambazov ja 31-aastane Katrin Ivanova. Nad on elanud Ühendkuningriigis aastaid, töötanud erinevatel töökohtadel ja elanud mitmel pool.

Rusev on Venemaaga äri ajanud. Ta kolis Suurbritanniasse 2009. aastal ja töötas kolm aastat finantsteenuste valdkonnas tehnilises rollis. LinkedIni profiili järgi oli tal hiljem oma ettevõte, mis oli seotud signaalluurega. Viimati Great Yarmouthis elukohta omanud Rusev on märkinud, et on olnud ka Bulgaaria energiaministeeriumi nõunik.