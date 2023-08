Eamets: ülikool ei keelanud mul lepingut allkirjastada, mind ei informeeritud võimalikust toimingupiirangu rikkumisest

Eile vallandati Tartu Ülikooli dekaan Raul Eamets kuna sõlmis oma volitusi ületades ülikooli nimel Pere Sihtkapitaliga lepingu, et koguda rahvastikuregistrist lastetute naiste andmeid. Nüüd saatis ta kirja oma endistele kolleegidele, kus selgitab juhtunut.

Kirja alustas Eamets vabandusega. „Sissejuhatuseks, mis iganes ei ole selle protsessi tulemused või järelmid – sooviksin kõigi kolleegide ees vabandada, et minu nimi ja tegevus on osutunud selle loo üheks tõrvatuimaks sõlmpunktiks ja paratamatult riivab see ka teid ja Tartu Ülikooli akadeemilist peret,“ kirjutas Eamets.