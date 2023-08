TÄISMAHUS | Jahilo Võrklaevale kirjavahetuses: presidendi ülesannete täitmine on tõsise kahtluse all

Rahandusminister Mart Võrklaeva vastus Peep Jahilole

Hea Peep,

Kõigepealt vabandused, et kiirte aegade tõttu vastamine aega võttis.

Vastavalt reeglitele (Vabariigi Valitsuse 31.07.2014 määrus nr 123 „Vabariigi Valitsuse reservist vahendite eraldamise ja eraldatud vahendite kasutamise kord“, RT I, 5.08.2014, 9; https://www.riigiteataja.ee/akt/112022019004) eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist vahendeid ettenägematuteks kulutusteks, mida ei olnud riigieelarve ettevalmistamisel või menetlemisel võimalik ette näha.

2022. aastal eraldati Vabariigi Presidendi Kantseleile Vabariigi Valitsuse (VV) sihtotstarbelisest reservist täiendavalt 120 000 eurot lisavisiitide katteks seoses Venemaa täiemahulise sõjaga Ukrainas ja 127 000 eurot IT-kulude vajaku kompenseerimiseks ning lisaks veel 23 352 eurot VV reservist kaugtöö korraldamisega seotud kulude katteks. Kokku eraldati 2022. aastal VPK-le seega täiendavad 270 352 eurot.

Lisaks eraldati ka 2023. aastal VV sihtotstarbelisest reservist täiendavalt 60 226 € (tegelikult 160 226 eurot, kirjas oli trükiviga ning 1 jäi eest puudu - E.V) IT-kulude vajaku kompenseerimiseks.

Juba 2023. aasta eelarve koostamise ajal oli riigi jaoks ülimalt keeruline aeg, ometi leidis Vabariigi Valitsus siis võimaluse mõningal määral lisataotlusi rahuldada. VPK sai 2023. aasta eelarvest lisavahendeid 304 903 tuhat eurot ehk 6,6% rohkem kui 2022. aastal. VPK palgafond suurenes seejuures 283 310 eurot ehk 14% ja tegevuskulud 130 800 eurot ehk 7,5%.

Sel aastal olen 2024 aasta eelarve protsessi kirjeldava kirja kõigile ministeeriumitele juba laiali saatnud ja lähipäevil saadan selle ka põhiseaduslikele institutsioonidele.

Viimastel aastatel tekkinud valitsussektori eelarve puudujääk on püsiva iseloomuga, sest nii kriisidest tingitud kui ka muud lisandunud kulud on valdavalt püsikulud. Lisaks on tulnud eelmise aasta veebruaris alanud täiemahulise Venemaa agressiooni tõttu Ukrainas suurendada jõuliselt meie kaitsekulutusi vähemalt 3%ni SKPst. Seega on riigi kulud märkimisväärselt suurenenud, kuid tulusid pole me samal ajal kasvatanud.

Riigi rahanduse korda tegemiseks ja oma riigi kohustustega toime tulemiseks on kevadel loodud valitsuskoalitsioon oma eesmärgiks seadnud eelarve tasakaalu poole liikumise, tagades kõigepealt eelarve puudujäägi järgmisel neljal aastal maksimaalselt 3% SKPst. Eesmärgi saavutamiseks peame vajalikuks nii tulusid suurendada, kui ka leida kokkuhoiukohti.

Ministeeriumitele on juba eelmiste valitsuste poolt antud suunis vähendada tegevuskulusid aastatel 2022–2023 4,2% ja 2024. aastal täiendavalt 1,3%. Need kokkulepped kehtivad ja nendega peavad kõik ministeeriumid arvestama.

Lisaks on otsustatud, et sel aastal ei ole lisataotluste esitamist. Kulusid ei ole võimalik juurde tekitada. Erandiks on vaid vastuvõetud õigusaktidest tulenevad lisakulud ja koalitsioonilepingust tulenevad meetmed.

Laiapõhjalisema ja suuremate muudatuste ja/või reformide tegemiseks oleme kokku leppinud eelarve revisjoni läbiviimise koos null-eelarve koostamisega. See viiakse läbi koos ministeeriumide ja asutustega järk-järgult nelja aasta jooksul ning selle eesmärk on leida suuremaid kokkuhoiu- ja ümberkorralduskohti igal järgneval aastal, et seeläbi riiki efektiivsemaks muuta.

Riigi tulude suurendamiseks oleme Riigikogule esitanud maksupaketi, mis sisaldab nelja eelnõud. Muudatused on plaanis nii tulu- kui käibemaksus ning aktsiisides ja hasartmängumaksus. Maksupakett toob eelarvesse ligikaudu 200 miljonit lisaeurot aastas ehk see on positiivse mõjuga, aitab katta suurenenud kaitsekulusid, stabiliseerida laenukoormust ning seega loob riigi jaoks rohkem fiskaalpoliitilist ruumi tulevaste kriisidega toimetulemisel ning tulevikus vajalike investeeringute tegemisel.

Loodan, et me kõik mõistame, et meie riigi kulude ja tulude suhe peab olema paigas ja pingutame selle nimel, et saaksime hoida majanduskeskkonna konkurentsivõimelisena ja riigirahanduse jätkusuutlikuna.

Hindan väga kõrgelt Vabariigi Presidendi välissuhtlust, aga ei näe hetkel võimalust, et reservist oleks võimalik selleks praeguses olukorras lisaks juba 2023 eelarvest ja reservist täiendavalt eraldatud vahenditele veel lisavahendeid eraldada.