Politsei alustas väärteomenetlust Tartu ülikoolist kinga saanud Raul Eametsa suhtes

Politsei alustas täna väärteomenetlust, et kontrollida ajakirjanduses esitatud väiteid selle kohta, et Raul Eamets võib olla toime pannud toimingupiirangu rikkumise, kui ta sõlmis Tartu Ülikooli nimel lepingu sihtasutusega, mille nõukogu liige ta ise on.