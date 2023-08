Lukašenka: tuumarelva paigutamine Valgevenesse on adekvaatne vastus Ida-Euroopa militariseerimisele

„Teravnenud on praktiliselt kõik teadaolevad väljakutsed ja ohud. Diskrediteeritud on rahvusvaheline õigus relvastuskontrolli sfääris. Kasvavad massihävitusrelvade kasutamise riskid, kaasa arvatud provokatsioonid tuuma ja bioloogiliste vahenditega,“ ütles Lukašenka.

Lukašenka teatas, et informatsioonisõjad ja küberkuriteod on muutunud majandusliku ja rahvusliku ebastabiilsuse võimsaks faktoriks eranditult kõigi riikide jaoks. Uus relvaliik, mis õõnestab rahvusvaheliste kaubandus- ja majandussidemete süsteemi, on Lukašenka sõnul erinevad piiravad meetmed ja sanktsioonid, mis on muutunud globaalses mõõtkavas kompleksseks ohuks.