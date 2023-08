OTSEBLOGI | Venemaa ründas öösel Ukrainat massiliselt rakettidega. Lutskis on teada kolm hukkunut

Ukraina presidendiadministratsiooni juhi asetäitja Oleksi Kuleba teatas, et vaenlase rünnaku alla jäid lasteaia hoov ja elumajad Lvivis, Lutski kesklinn ja ettevõte ning Tšerkassõ, Ivano-Frankivski, Dnipropetrovski, Zaporižžja ja Donetski oblasti asulad.

Lvivis kukkusid raketi tükid korruselamutele. Inimesed said viga. Kahes Lvivi-lähedases külas said kahjustada kümme maja ja transpordivahendid. Teada on kümme kannatada saanut.