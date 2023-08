Hiina kaitseminister külastab toetuse avaldamiseks Venemaad ja Valgevene

Agentuur edastas, et osalema on kutsutud esindajad umbes 100 riigist ja kaheksast rahvusvahelisest organisatsioonist.

Visiidi kohta küsides viitas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Wang Wenbin kaitseministeeriumi avaldusele, kuid lisas, et Hiina ja Venemaa juhid „on hoidnud erineval viisil strateegilist suhtlust erinevates küsimustes“.

Hiina on enda sõnul konfliktis neutraalne, kuid on süüdistanud USA-d ja tema liitlasi Venemaa provotseerimises ning hoidnud Moskvaga tugevaid majandus-, diplomaatilisi ja kaubandussidemeid.

Kui USA on Venemaad Ukrainasse sissetungi pärast rahvusvahelistel foorumitel hukka mõistnud, on Hiina Venemaad toetanud. Samas väidab Hiina, et ei paku sõjas kummalegi poolele relvi.