INTERVJUU | Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas: poliitik ei saa öelda, et see on hea uuring ja annan selleks maksumaksja raha

Tänane olukord on kahetsusväärne ja kindlasti on sellel ka tagajärjed. Millise hoobi on see andnud Eesti teadusele?

See andis teadusele hoobi. Teadusuuringute usaldusväärsusele eelkõige, isikuandmete kaitsele ja inimeste turvatundele. Inimesed ei tunne täna selle juhtumi tõttu, et nad võivad usaldada rahvastikuregistrit ja tunda end turvaliselt. Seda näitab see, et inimesed on asunud oma andmeid kaitsma rahvastikuregistris. Usalduse kadumise kahju on ülisuur.